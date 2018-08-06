Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 августа . Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 19 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

13.00-17.00 — улицы Хмельницкого, Хвойная, Крымская;

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова;

9.00-17.00 — улицы Московская, 150, Тоголока Молдо, переулки Джольский;

10.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Баба-Ата).

6-7 августа — улица Космическая, 82-148.

Памятные даты

Международный день «Врачи мира за мир»

Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945 года.

Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945 года, когда на мирный город была сброшена атомная бомба.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно — ошибка не повторится».

Появился первый интернет-сервер 6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. К ноябрю 1992-го в мире было 26 серверов, к концу 1993 года эта цифра перевалила за 200.

Люди, которые меняли мир

Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев родился в 1922 году в селе Чимкент. В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943 года за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на проспекте Молодой Гвардии в Бишкеке установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Умерла Батыш Салиева

Батыш Салиева родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Салиева дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015 года.

У кого намечается той

Жаныбек Керималиев

Родился 6 августа 1966 года в селе Ат-Баши. Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

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