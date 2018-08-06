Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 августа . Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 19 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 13.00-17.00 — улицы Хмельницкого, Хвойная, Крымская;
- 9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова;
- 9.00-17.00 — улицы Московская, 150, Тоголока Молдо, переулки Джольский;
- 10.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Баба-Ата).
- 6-7 августа — улица Космическая, 82-148.
Памятные датыМеждународный день «Врачи мира за мир»
Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945 года.
Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945 года, когда на мирный город была сброшена атомная бомба.
В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью «Спите спокойно — ошибка не повторится».
Появился первый интернет-сервер
6 августа 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер.
Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность.
К ноябрю 1992-го в мире было 26 серверов, к концу 1993 года эта цифра перевалила за 200.
Люди, которые меняли мир
Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев
Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев родился в 1922 году в селе Чимкент. В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.
4 февраля 1943 года за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на проспекте Молодой Гвардии в Бишкеке установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.
Умерла Батыш Салиева
Батыш Салиева родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.
Салиева дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.
Умерла 6 августа 2015 года.
У кого намечается той
Жаныбек Керималиев
Куда сходитьКультура
Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.