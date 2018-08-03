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Общество

В ЕАЭС будут следить за самовольной переделкой машин

Евразийская экономическая комиссия ужесточила требования к эксплуатируемому парку машин, в том числе при их переоборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечено, что в союзе кроме этого базового техрегламента о безопасности автомобилей действует целый ряд других документов, подготовленных ЕЭК совместно с государствами-членами. Надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта.

Например, автовладельцы приобретают так называемые автораспилы, которые при ДТП разрываются пополам. Или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду.

Все это несет большие риски для жизни пассажиров.

«Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки комиссии. Речь идет фактически о жизни и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибли 19 тысяч человек в ДТП, причинами которых стали, в том числе, различные технические неисправности, нарушения требований техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств», — подчеркнул заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров.

Представители ЕЭК сообщили, что для повышения дорожной безопасности комиссия работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей.

Уже в 2018 году появится возможность формировать по авто достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего союза формат и обновляться в режиме реального времени.

Представители стран ЕАЭС рассмотрели вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей, находящихся в эксплуатации, ужесточения контроля в этой сфере, а также возможность контроля за организациями, вносящими изменения в конструкцию, с последующей проверкой безопасности автомобилей.
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