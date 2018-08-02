В Чуйской области милиционеры уничтожили 11 тонн дикорастущей конопли

В Московском районе Чуйской области сотрудники милиции уничтожили 11,4 тонны дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что сотрудники РОВД уничтожают траву вместе с главами сельских управ и добровольными дружинами.

«В селе Петровке уничтожено 925 килограммов дикорастущей конопли, в Предтеченке — 207 килограммов, в селе Садовое — 5,5 тонны. В селе Александровке милиция сожгла 3,5 тонны, в селе Сретенко — 1,3 тонны травы. Участковые на местах проводят разъяснительную работу среди населения по недопущению выращивания конопли, а также опийного мака», — сообщает ГУВД области.