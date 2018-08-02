19:38
USD 68.02
EUR 79.46
RUB 1.09
Общество

В Чуйской области милиционеры уничтожили 11 тонн дикорастущей конопли

В Московском районе Чуйской области сотрудники милиции уничтожили 11,4 тонны дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что сотрудники РОВД уничтожают траву вместе с главами сельских управ и добровольными дружинами.

«В селе Петровке уничтожено 925 килограммов дикорастущей конопли, в Предтеченке — 207 килограммов, в селе Садовое — 5,5 тонны. В селе Александровке милиция сожгла 3,5 тонны, в селе Сретенко — 1,3 тонны травы. Участковые на местах проводят разъяснительную работу среди населения по недопущению выращивания конопли, а также опийного мака», — сообщает ГУВД области.
Ссылка:
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде милиционеры сожгли 30 гектаров дикорастущей конопли
В Кыргызстане сожгли два гектара конопли
Более тонны наркотиков изъято в Сокулукском районе
В Таласской области уничтожили 2 тонны конопли
В Кыргызстане задержали подозреваемых в выращивании конопли
В Араванском районе задержали женщину, которая выращивала в огороде коноплю
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Бизнес
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников
Лучший способ сэкономить на&nbsp;звонках и&nbsp;Интернете в&nbsp;поездках Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Зал ожидания международного аэропорта &laquo;Ош&raquo; расширили до&nbsp;1500 квадратных метров Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен