В Джети-Огузском районе подростка, изнасиловавшего шестилетнюю девочку, водворили в СИЗО. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что результаты предварительной экспертизы показали: половой контакт был совершен именно подростком.

«Сейчас девочка находится в больнице. Ей оказывают психологическую и медицинскую помощь. Решением суда подозреваемый водворен в СИЗО на два месяца. Следствие продолжается», — проинформировали в УВД.

Напомним, в Джети-Огузском районе 16-летний подросток изнасиловал шестилетнюю девочку. Известно, что ребенок играл неподалеку от дома. В это время соседский подросток заманил девочку к себе домой и надругался над ней.