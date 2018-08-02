Кыргызстанцам закрыт безвизовый въезд на остров Чеджудо в Южной Корее

С 1 августа закрыт безвизовый въезд на территорию острова Чеджудо для граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Посольство КР в Южной Корее со ссылкой на иммиграционную службу этого государства.

По его данным, безвизовый въезд также запрещен гражданам Египта, Гамбии, Сенегала, Бангладеш, Пакистана, Сомали, Узбекистана, Непала, Камеруна, Шри-Ланки и Мьянмы. С 2001 года для посещения острова сроком до 30 дней виза не требовалась, если иностранный гражданин прибывал на Чеджудо исключительно в туристических целях и прямым морским рейсом или прямым авиаперелетом.

«По информации иммиграционной службы Кореи, большое число иностранных граждан, включая граждан КР, прибывших на остров Чеджудо, своевременно не выехали, они пребывают на территории острова нелегально либо с целью подать заявление на статус беженца. Данные обстоятельства вынудили правительство Кореи ограничить въезд на остров Чеджудо», — говорится в сообщении.