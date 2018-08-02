3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-14.00 — переулок Коллективный;

13.00-17.00 — улица Ибраимова, 37, 42, 64;

9.00-18.00 — рынок «Орто-Сай», жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Сеченова, Ак-Шоокум, Кырк-Чоро);

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-4;

9.00-17.00 — улицы Гагарина, Осмонова, Айни, Толстого, Логвиненко, Московская, Токтогула, Акиева, Сагымбая манасчы, Абдрахманова, 146, Тоголока Молдо, переулки Джольский, Тернопольский, тупики Сибирский, Мазырский.

В Чуйской области: