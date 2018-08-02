3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-14.00 — переулок Коллективный;
- 13.00-17.00 — улица Ибраимова, 37, 42, 64;
- 9.00-18.00 — рынок «Орто-Сай», жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Сеченова, Ак-Шоокум, Кырк-Чоро);
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-4;
- 9.00-17.00 — улицы Гагарина, Осмонова, Айни, Толстого, Логвиненко, Московская, Токтогула, Акиева, Сагымбая манасчы, Абдрахманова, 146, Тоголока Молдо, переулки Джольский, Тернопольский, тупики Сибирский, Мазырский.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Московская, Дзержинского, Шопокова, Победы, Промышленная, Ново-Аларчинская, Некрасова, Лермонтова, Кирова, Чехова, Футбольная, Мира, Токтогула, Фрунзе, Полевая, переулок Зеленый), села Романовка (улицы Молодежная, Дружбы), Селекция (улицы Вишневая, Степная), Манас (улицы Ломоносова, Высоцкого, Пушкина), Александровка (улицы Пушкина, Крупской, Комсомольская, Пионерская, Чапаева), Тюлек (улица Школьная), Петровка (детский санаторий, улица Заводская), Предтеченка (улица Ленина), Арашан, Чункурчак, Татыр (улицы Аламудун, Бектенбаева, 2-е отделение), Октябрьское (1-е отделение), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Эгимбаева, Конур Осмон), Бен-Кунгей (улицы Горная, Кой-Ташская, дачи, лесхоз, 18-й км, 19-й км), Мраморное (улицы Новая, Урожайная, Целинная), Дачное (улицы Чехова, Жукова, Ломоносова, 40 лет Победы), Ленинское (улица Алма-Атинская, переулок Ключевой).