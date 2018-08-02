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Общество

В Бишкеке завершается строительство новой кабельной линии от теплоцентрали

В Бишкеке завершается строительство новой кабельной линии 110 кВ от теплоцентрали. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро».

Ввод в строй подстанции «Бишкек» обеспечит возможность присоединения к электросетям вновь вводимых объектов общей мощностью до 40 мегаватт.

Строительство подземной кабельной линии 110 кВ в центре Бишкека планировалось еще в конце 90-х годов. Уже тогда в центральной части столицы Кыргызстана прогнозировался возможный дефицит электроэнергии.

Общая протяженность линии составляет 3,1 километра. Она пройдет от подстанции «ТЭЦ-Бишкек» по проспекту Чуй, улицам Буденного, Огонбаева до Т.Айтматова к подстанции «Бишкек».

Уже подготовлено 2,9 километра линии. Генеральный подрядчик ООО «Эстралин ПС» (Москва) приступил к прокладке и монтажу кабеля. По словам заместителя директора сервисного центра «Эстралин ПС» Сергея Мелкова, подобный объем работ по техническому сопровождению, прокладке и монтажу кабеля напряжением 110 кВ осуществляется в Кыргызстане впервые.

Строительство кабельной линии 110 кВ «Бишкек-ТЭЦ Б» началось в конце 2017 года.
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