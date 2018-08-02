В Бишкеке завершается строительство новой кабельной линии от теплоцентрали

В Бишкеке завершается строительство новой кабельной линии 110 кВ от теплоцентрали. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро».
Ввод в строй подстанции «Бишкек» обеспечит возможность присоединения к электросетям вновь вводимых объектов общей мощностью до 40 мегаватт.
Строительство подземной кабельной линии 110 кВ в центре Бишкека планировалось еще в конце 90-х годов. Уже тогда в центральной части столицы Кыргызстана прогнозировался возможный дефицит электроэнергии.
Общая протяженность линии составляет
Уже подготовлено
Строительство кабельной линии 110 кВ «Бишкек-ТЭЦ Б» началось в конце 2017 года.