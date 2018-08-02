В Кыргызстане пройдет международный пленэр

Кыргызстан в четвертый раз собирает у себя студентов художественных вузов СНГ и Балтии на ежегодные мастер-классы. Молодые художники и их наставники в течение недели будут путешествовать по республике и работать в окрестностях озера Иссык-Куль.

Организаторы отмечают, что целью проекта является укрепление культурного диалога на пространстве стран Содружества, творческих и личностных контактов, воспитание толерантности и вовлечение молодежи в процесс межкультурного диалога.

В этом году впервые в плэнере примут участие студенты и преподаватели из Грузии и Литвы.

По окончании мастер-класса состоится выставка работ молодых художников.