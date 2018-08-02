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Общество

Пользователей Сети умилила крепкая дружба двух псов

Видеозапись под названием «Лучшие друзья», на которой взрослый пес породы боксер терпит заигрывания щенка той же породы Чурро, умилила пользователей Сети.

Видео, опубликованное телеканалом ABC News, набрало десятки тысяч просмотров и лайков. Многие пользователи отметили, что щенок похож на их детей, которые себя ведут так же, когда напрашиваются в кровать к родителям.

При этом любители породы утверждают, что ролик доказывает игривость и безвредность боксеров. А слухи об их злости — результат действий людей, которые заставляют их сражаться друг с другом.
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