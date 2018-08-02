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Общество

В УОБДД Бишкека объяснили, почему машины не эвакуировали больше месяца

В Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Бишкека ИА «24.kg» объяснили, почему не эвакуировали неправильно припаркованные машины.

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С 13 июня по 15 июля эвакуаторы не функционировали в связи с тем, что вся документация и кассовые аппараты находились в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

В Бишкеке работают восемь эвакуаторов. Ежедневно на улицы столицы выходят 4-5 машин, водители остальных находятся в отпуске или у них выходной.

Личный состав батальона ДПС УОБДД Бишкека функционирует в штатном режиме. В дежурной части работает телефон доверия.

С 15 по 31 июля составлено всего 254 административных протокола.

На территории Бишкека установлено более 200 знаков «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». В целях урегулирования вопроса парковки в столице в мэрию направлены предложения о строительстве многоуровневых автопарковок на прилегающих территориях торгово-развлекательных комплексов и в местах наибольшего скопления машин.
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