Скончался первый посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Руцкий

Сегодня в городе Минске скончался бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызстане Сергей Руцкий. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Беларуси в КР.

Сергей Руцкий в 1992 и 1993 годах занимал должность постоянного представителя Совета министров Беларуси, а с 1993 по 1995 годы — полномочного представителя Беларуси в Кыргызстане.

«Находясь на ответственных государственных постах, Сергей Руцкий много сил, знаний и энергии отдал беззаветному выполнению своего служебного долга, снискал заслуженный авторитет и уважение коллег по работе», — говорится в сообщении.

Посольство Беларуси в Кыргызстане выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.