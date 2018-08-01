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Общество

В Кыргызстане более 1 170 человек получают гемодиализ

В Кыргызстане 1 тысяча 171 человек получает гемодиализ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как отмечают в ведомстве, ежедневно поступают новые заявления на получение бюджетного гемодиализа. Четырнадцатого мая 2018 года на льготное лечение дополнительно перевели 120 человек, 25 июля — еще 14. Всего на бюджетной основе процедуру получают 539 больных, 632 пациента переведены на льготную процедуру программного гемодиализа по линии Фонда ОМС.

За свой счет лечатся 9 человек, они стоят в списке остронуждающихся пациентов, которые ждут льготного лечения.

«Одна процедура гемодиализа стоит более 5 тысяч сомов. Большая часть затрат покрывается за счет средств Фонда ОМС. Больной платит около 500 сомов», — отмечают в ведомстве.

В настоящее время гемодиализные услуги предоставляют в 10 бюджетных и 13 частных организациях.
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