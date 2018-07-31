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Общество

Стильно и красиво. Почему продукция швейной фабрики Оша пользуется популярностью

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов решил узнать, как работают швейники, и отправился сегодня на швейную фабрику «Мурас».

По данным пресс-службы мэрии, он ознакомился с основными этапами производственного процесса, а также трудностями, с которыми сталкивается предприятие.

На фабрике работают более 100 человек.  «Мурас» выпускает мужскую, женскую и детскую одежду в национальном стиле с элементами кыргызского орнамента. Автоматизированное производство позволяет выпускать товарную продукцию на сумму около 20 миллионов сомов в год.

Продукция пользуется большим спросом не только в республике, а также в Казахстане.

Таалайбек Сарыбашов поручил оказать содействие в экспорте продукции фабрики в Россию и другие страны СНГ.
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