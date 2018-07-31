21:08
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество

1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова;
  • 9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ой-Терскен);
  • 15.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Кок-Жайык);
  • 9.00-14.00 — улицы Гоголя, Московская;
  • 13.00-17.00 — улицы Малдыбаева, Карагачевая, Элебесова, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный, 10-й микрорайон;
  • 9.30-13.00 — 12-й микрорайон, 1, 7-9, 23, 25-27, 30;
  • 9.00-17.00 — улицы Махатмы Ганди, Республиканская, Саадаева, Можайского, Манаса, Московская, 150, Учкурганская, Манаса, жилмассивы «Колмо» (улицы Кулиева, Тендик), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Арча, Бердибаева, Кривоносова), переулки Джеты-Огузский, Витебский, Бреславский;
  • 9.30-17.00 — улицы Абдраева, Арзамасская, Ден Сяопина.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Молодежная), Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького), Кызыл-Туу (улица Свечникова), Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая), Кун-Туу (улицы Молдосан, Исмаила, Новая, Сейдесембаева, Иманалиева, Джамгырчинова), Петровка (улица Заводская), Садовое, Александровка (восточная часть), Беш-Курюк, Тюлек (улица Школьная), Беловодское (улица Степаненко), Арашан,Чункурчак, Татыр, Мыкан (северная сторона объездной дороги, улица Линейная, ПМК-3), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, центральная часть), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК), Аламедин (улицы М.Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Логвиненко, Пушкина, Пролетарская), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Тепличная), Беш-Кунгей (улицы Горная, Кой-Ташская,18-й км,19-й км, дачи, лесхоз), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская), Восток (улицы Мирная, Весенняя, Ленина, Тельмана, Карла Маркса);
  • 10.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная);
  • 8.00-17.00 — новостройка «Ак-Ордо»;
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Почтовая, Садовая, Советская, Жаштык, Коржова, Восточная, Звездная, Ленинградская, Некрасова, Центральная, Салиевой, Ракетная, Куйбышева, переулок Почтовый), села Степное (улица Центральная), Сосновка (улицы Первомайская, Киевская).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-18.00 — село Джергалан, город Балыкчы (улицы Аманбаева, Каралаева, Олимпийская).

В Ошской области:

  • 8.00-17.00 — села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар.
Ссылка:
просмотров: 580
Версия для печати
Материалы по теме
31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 июля: где в регионах отключат свет
28 июля: где в регионах отключат свет
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге