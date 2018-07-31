1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова;

9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ой-Терскен);

15.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Кок-Жайык);

9.00-14.00 — улицы Гоголя, Московская;

13.00-17.00 — улицы Малдыбаева, Карагачевая, Элебесова, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный, 10-й микрорайон;

9.30-13.00 — 12-й микрорайон, 1, 7-9, 23, 25-27, 30;

9.00-17.00 — улицы Махатмы Ганди, Республиканская, Саадаева, Можайского, Манаса, Московская, 150, Учкурганская, Манаса, жилмассивы «Колмо» (улицы Кулиева, Тендик), «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Арча, Бердибаева, Кривоносова), переулки Джеты-Огузский, Витебский, Бреславский;

9.30-17.00 — улицы Абдраева, Арзамасская, Ден Сяопина.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Молодежная), Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького), Кызыл-Туу (улица Свечникова), Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая), Кун-Туу (улицы Молдосан, Исмаила, Новая, Сейдесембаева, Иманалиева, Джамгырчинова), Петровка (улица Заводская), Садовое, Александровка (восточная часть), Беш-Курюк, Тюлек (улица Школьная), Беловодское (улица Степаненко), Арашан,Чункурчак, Татыр, Мыкан (северная сторона объездной дороги, улица Линейная, ПМК-3), Берлик (улицы Молодежная, Парковая, центральная часть), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Набережная, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК), Аламедин (улицы М.Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Логвиненко, Пушкина, Пролетарская), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Тепличная), Беш-Кунгей (улицы Горная, Кой-Ташская,18-й км,19-й км, дачи, лесхоз), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская), Восток (улицы Мирная, Весенняя, Ленина, Тельмана, Карла Маркса);

10.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная);

8.00-17.00 — новостройка «Ак-Ордо»;

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Почтовая, Садовая, Советская, Жаштык, Коржова, Восточная, Звездная, Ленинградская, Некрасова, Центральная, Салиевой, Ракетная, Куйбышева, переулок Почтовый), села Степное (улица Центральная), Сосновка (улицы Первомайская, Киевская).

В Иссык-Кульской области: