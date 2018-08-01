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Общество

Хочет ли Азиз Суракматов остаться в истории мэром, который испортил Бишкек. Нет

Строительная отрасль — локомотив экономики столицы. Один вложенный сом в этой сфере привлекает 15 сомов в других сферах. В Союзе строителей прокомментировали ИА «24.kg» выдвижение на пост мэра Бишкека представителя отрасли Азиза Суракматова.

«Сейчас многие говорят, что если мэром станет человек, у которого есть строительный бизнес, то он будет больше бороться за свои интересы, чем заниматься проблемами горожан, развитием города, его благоустройством, созданием максимально комфортных условий для проживания бишкекчан. Такое мнение появилось еще 15-20 лет назад, когда начался бурный рост строительства в столице. Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Тогда многие застройщики думали: построю дом выше, ведь земля дорогая, тем самым перекрою расходы. При этом никто не задумывался, надо ли в том или ином районе строить 9 этажей или нет. Но эти времена ушли», — говорит председатель Союза строителей КР Аскарбек Молдобаев.

По его словам, опасения горожан о продолжении точечной застройки или выделении земельных участков беспочвенны.

После затяжного противостояния с бишкекчанами правительство наконец приняло решение: для столицы нужно разработать проект детальной планировки.

Пока ПДП не принят, строительство в городе регулируется другим нормативным документом — Проектом застройки.

«К примеру, имеются микрорайон, квартал, улица. Можно разработать проект застройки с учетом того, что предполагается возвести в этом месте генпланом: жилье, детский сад, магазин. Без этого проекта сейчас запрещено начинать строительство. Да и потом, если новым мэром станет архитектор-строитель, он не захочет оставить о себе память как о мэре-строителе, который испортил столицу», — отметил он.

Поэтому сейчас, если просто захотел место и построил один дом, так не получится. Все, лавочка закрылась.

Аскарбек Молдобаев

В Союзе строителей отмечают, что от нового мэра, кто бы им ни стал, ждут соблюдения всей градостроительной документации — от генерального плана до проектов застроек. При этом утверждаться они должны после общественного обсуждения. Это позволит избежать конфликта интересов в случае избрания мэром представителя строительного бизнеса.

Продолжая тему конфликта интересов, представители Союза строителей отметили, что у организации достаточно ресурсов, чтобы избежать выдачи преференций каким-то конкретным фирмам. А вот предложение отдельных представителей гражданского общества, чтобы мэр заморозил бизнес, поддержку не получило.

«А почему такое негативное мнение? Ведь может быть наоборот. Мэр-строитель, зная все нюансы строительства, предоставления земельных участков и всяческих разрешений—согласований, постарается решить проблемы, неизбежно возникающие в процессе реконструкции застроенных территорий, реализации различных проектов, и, возможно, будет наконец-то найдено компромиссное решение, учитывающее обоснованные требования горожан и дальнейшее развитие города», — полагают в Союзе строителей КР.

«Даже если я, например, отдам бизнес детям, это не значит, что я не буду думать о делах. Морально все равно наблюдать буду, следить. Здесь, конечно, зависит от человеческого фактора. С другой стороны, Союз строителей тоже будет сдерживающим фактором. Поэтому преференций для фирм, связанных с Азизом Суракматовым, не будет. Будем требовать проведения открытых конкурсов на равных условиях, чтобы комиссия проверяла тщательно законность выделения участков, например», — отметил Аскарбек Молдобаев.

«Почему строитель не может быть мэром? Многие великие люди были строителями, а один философ сказал: Бог создал землю, остальное — строители», — присоединяется к беседе член Союза строителей Асейит Абдрахманов.

По его мнению, мэр Бишкека в первую очередь должен думать о столице и горожанах.

У нас открытое, демократическое общество, которое остро реагирует на все процессы. И если земли будут выдавать не по назначению, горожане молчать не будут.

Асейит Абдрахманов

«Достаточно вспомнить опыт предыдущего градоначальника, когда начали реконструкцию улицы Душанбинской. Горожане вышли на защиту деревьев, и проект пришлось изменить. Общественность мэру спуску не даст», — отметил он.

Напомним, коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы градоначальника назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.
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