Симпатичный, комфортный, компактный Microlino. То, что нужно кыргызстанцу

В Европе открыт предзаказ на Microlino. Это электрическое авто с запасом хода в 215 км разгоняется до 90 км/ч . Длина электрокара — 2,43 метра, ширина — полтора.

Фото из Интернета. Microlino. Маленький и удобный.

Электромобиль Microline начали производить серийно, машина особо малого класса собрана на основе западногерманского BMW Isetta, массово производившегося в 50-х годах ХХ столетия.

Транспортное средство представляет собой квадроцикл модели L7e. Компактный электрокар имеет спереди распашную дверь, открывающейся в сторону, на ней закреплено рулевое управление.

Для данной модели не нужны водительские права. Мощность бензинового двигателя новинки составляет 20 л . с.

Стоимость модели в странах Европы составляет 12 тысяч евро.