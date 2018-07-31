Симпатичный, комфортный, компактный Microlino. То, что нужно кыргызстанцу

В Европе открыт предзаказ на Microlino. Это электрическое авто с запасом хода в
Электромобиль Microline начали производить серийно, машина особо малого класса собрана на основе западногерманского BMW Isetta, массово производившегося в 50-х годах ХХ столетия.
Транспортное средство представляет собой квадроцикл модели L7e. Компактный электрокар имеет спереди распашную дверь, открывающейся в сторону, на ней закреплено рулевое управление.
Для данной модели не нужны водительские права. Мощность бензинового двигателя новинки составляет
Стоимость модели в странах Европы составляет 12 тысяч евро.