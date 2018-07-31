00:12
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество

Симпатичный, комфортный, компактный Microlino. То, что нужно кыргызстанцу

В Европе открыт предзаказ на Microlino. Это электрическое авто с запасом хода в 215 км разгоняется до 90 км/ч. Длина электрокара — 2,43 метра, ширина — полтора.

из Интернета
Фото из Интернета. Microlino. Маленький и удобный.

Электромобиль Microline начали производить серийно, машина особо малого класса собрана на основе западногерманского BMW Isetta, массово производившегося в 50-х годах ХХ столетия.

Транспортное средство представляет собой квадроцикл модели L7e. Компактный электрокар имеет спереди распашную дверь, открывающейся в сторону, на ней закреплено рулевое управление.

Для данной модели не нужны водительские права. Мощность бензинового двигателя новинки составляет 20 л. с.

Стоимость модели в странах Европы составляет 12 тысяч евро.
Ссылка:
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан обратится в ЕАЭС для введения нулевых ставок на ввоз электромобилей
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге