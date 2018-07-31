17:44
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество

Школьники Кыргызстана завоевали «бронзу» на Международной олимпиаде по физике

Школьники из Кыргызстана завоевали «бронзу» на Международной олимпиаде по физике среди учеников в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.

По ее данным, в олимпиаде приняли участие учащиеся из 87 стран. Команду Кыргызстана представляли пять старшеклассников, прошедших отборочный тур: Нурдоолот Омуралиев (школа «Силкроуд», г.Бишкек), Азамат Мырзабеков (Кыргызско-Турецкий лицей, г.Каракол), Ырыскелди Анарбеков (АФМШЛ № 61 им. Е.Якира, г.Бишкек), Артур Садиков (школа «Силкроуд», г.Бишкек) и Азамат Абыкеев (Кыргызско-Турецкий лицей, Таласская обл).

пресс-службы Минобразования
Фото пресс-службы Минобразования. Участники олимпиады по физике

Олимпиада включала в себя теоретический и экспериментальный туры по пять часов каждый.

«В теоретическом туре школьники получили три задания из области ядерной физики, физики живых тел и релятивистской физики, в экспериметальном требовалось провести два эксперимента. Рабочий язык — английский», — сообщили в ведомстве.

По итогам двух туров Азамат Мырзабеков и Нурдоолот Омуралиев завоевали бронзовые медали.

В ведомстве отмечают, что министерство оплатило поездку и взнос на участие в олимпиаде.
Ссылка:
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
К проведению республиканской олимпиады привлекли независимую организацию
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге