Школьники Кыргызстана завоевали «бронзу» на Международной олимпиаде по физике

Школьники из Кыргызстана завоевали «бронзу» на Международной олимпиаде по физике среди учеников в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.

По ее данным, в олимпиаде приняли участие учащиеся из 87 стран. Команду Кыргызстана представляли пять старшеклассников, прошедших отборочный тур: Нурдоолот Омуралиев (школа «Силкроуд», г.Бишкек), Азамат Мырзабеков (Кыргызско-Турецкий лицей, г.Каракол), Ырыскелди Анарбеков (АФМШЛ № 61 им. Е.Якира, г.Бишкек), Артур Садиков (школа «Силкроуд», г.Бишкек) и Азамат Абыкеев (Кыргызско-Турецкий лицей, Таласская обл).

Фото пресс-службы Минобразования. Участники олимпиады по физике

Олимпиада включала в себя теоретический и экспериментальный туры по пять часов каждый.

«В теоретическом туре школьники получили три задания из области ядерной физики, физики живых тел и релятивистской физики, в экспериметальном требовалось провести два эксперимента. Рабочий язык — английский», — сообщили в ведомстве.

По итогам двух туров Азамат Мырзабеков и Нурдоолот Омуралиев завоевали бронзовые медали.

В ведомстве отмечают, что министерство оплатило поездку и взнос на участие в олимпиаде.