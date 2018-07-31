17:44
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество

Азиз Суракматов: Строительство в городе пойдет в соответствии с генпланом

Кандидат на пост мэра Азиз Суракматов  обещает придерживаться генерального плана развития города Бишкека. Об этом он заявил журналистам после сдачи экзамена по государственному языку.

«Все строительные работы будут вестись в соответствии с генпланом города», — сказал кандидат.

Азиз Суракматов прокомментировал лоббирование его кандидатуры депутатом Жогорку Кенеша Исой Омуркуловым.

«Меня выдвинула коалиция большинства городского кенеша, а с Исой Омуркуловым, наверное, были консультации как с лидером фракции СДПК, но я об этом не знаю», — заявил он.

Напомним, выборы мэра города Бишкека состоятся 8 августа.
Ссылка:
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
Безальтернативные выборы. Премьер-министр не будет выдвигать кандидата в мэры
Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов готов отказаться от строительного бизнеса
Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов успешно сдал экзамен на знание госязыка
Азиз Суракматов обещает решить проблему, сложившуюся на дорогах Бишкека
Оппозиция в горкенеше не определилась, будет ли выдвигать кандидата в мэры
Нариман Тюлеев о том, почему он призывает поддержать Азиза Суракматова
Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов сдал документы в ТИК
Выборы мэра. Кандидаты должны сдать экзамен на знание госязыка
Чем убедил депутатов Бишкекского городского кенеша, рассказал Азиз Суракматов
Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге