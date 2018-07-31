Азиз Суракматов: Строительство в городе пойдет в соответствии с генпланом

Кандидат на пост мэра Азиз Суракматов обещает придерживаться генерального плана развития города Бишкека. Об этом он заявил журналистам после сдачи экзамена по государственному языку.

«Все строительные работы будут вестись в соответствии с генпланом города», — сказал кандидат.

Азиз Суракматов прокомментировал лоббирование его кандидатуры депутатом Жогорку Кенеша Исой Омуркуловым.

«Меня выдвинула коалиция большинства городского кенеша, а с Исой Омуркуловым, наверное, были консультации как с лидером фракции СДПК, но я об этом не знаю», — заявил он.

Напомним, выборы мэра города Бишкека состоятся 8 августа.