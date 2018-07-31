Как выглядит мост, который держат гигантские руки

Золотой мост построили в апреле 2018 года, но для посещения его открыли лишь в начале июня.

Эта необычная постройка расположена на высоте 1 тысяча 414 метров над уровнем моря на холмах Ба На в курортном местечке Дананге во Вьетнаме.

Длина моста составляет 150 метров, и с него открывается невероятный вид на город и окружающие его леса. Но главная особенность Золотого моста — архитектура. Дело в том, что наравне с колоннами мост поддерживают две гигантские руки, которые как будто поднимают его в небо, сообщает news.mail.ru.