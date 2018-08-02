Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 августа возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 14 часов 29 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Энесай-12, Энесай-15), 6-й микрорайон, 32/1, 34/1, 35/1, 36/1;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Шоокум);
- 9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 3, Абдрахманова, 146, Тоголока Молдо, Сухомлинова, Айни, Табалдиева, Джаманбаева, Водопроводная, Токтогула, М.Сагынбая, К.Акиева, жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Профсоюзная), переулок Джольский, бульвар Молодой Гвардии;
- 15.00-17.00 — улицы Л.Толстого, Байтик баатыра.
Памятные даты
День Воздушно-десантных войск
Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах.
В этот день устраиваются показательные выступления воинов-десантников и концерты.
Создан Государственный парк «Беш-Таш»
Создан в 1996 году в Таласской области. На сегодня его площадь составляет 32 тысячи
В горном ущелье можно увидеть пять камней, выстроенных в ряд, в народе их называют «пятью разбойниками», и с ними связана древняя легенда.
Пятеро разбойников были детьми одного старика: они убежали из дома и промышляли грабежами. Как-то один из ограбленных узнал в налетчиках сыновей односельчанина и рассказал ему об этом.
Старые родители вышли в путь, желая узнать, нападут ли и на них их дети. Когда они приблизились к тому месту, которое сейчас называют Беш-Каракчи, разбойники бросились на них. Один из них, пытаясь свалить отца с коня, схватил его за одежду. Присмотревшись к злодею, старая женщина увидела родинку на ухе парня и узнала в нем своего сына Мендибека. Она закричала: «Эй, Мендибек! Убери руки, это твой отец, проклятье на твою голову!»
Парень, отпустив отца, ускакал, и тогда старик проклял своих сыновей: «Он поднял на меня руку. Чтоб вы все пятеро были прокляты!» Разбежавшись в разные стороны, сыновья старика превратились в пять камней.
Если смотреть издалека, то камни похожи на мужчин в калпаках.
Состоялась пятая инаугурация в Кыргызстане
2 августа 2009 года, после того как на выборах главы государства 23 июля 2009-го наибольшее количество голосов получил Курманбек Бакиев, прошла инаугурация президента.
Она состоялась утром в Доме правительства в Бишкеке.
Согласно Кодексу о выборах, новоизбранный президент принес присягу народу Кыргызстана в присутствии депутатов национального парламента Жогорку Кенеша. Курманбек Бакиев зачитал текст присяги, который прописан в Конституции.
В честь президента произведен залп из девяти артиллерийских орудий, расположенных на центральной площади Ала-Тоо.
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Татьяна Фрунзе
В 1920 году в Ташкенте родилась дочь полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе Татьяна Фрунзе. Химик-органик, доктор химических наук, профессор.
После смерти родителей с младшим братом Тимуром некоторое время жила у бабушки, а после ее смерти детей усыновил друг семьи маршал Клим Ворошилов.
Автор множества научных работ, нескольких изобретений.
Умер актер Токон Дайырбеков
Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.
В 1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм». С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.
Заслуженный артист Кыргызстана снялся в таких фильмах, как «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан», и многих других.
Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.
У кого намечается той
Илья Тяпкин
Куда сходитьКультура
- в «Асанбай центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники».
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