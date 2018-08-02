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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 августа возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 14 часов 29 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Энесай-12, Энесай-15), 6-й микрорайон, 32/1, 34/1, 35/1, 36/1;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Шоокум);
  • 9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 3, Абдрахманова, 146, Тоголока Молдо, Сухомлинова, Айни, Табалдиева, Джаманбаева, Водопроводная, Токтогула, М.Сагынбая, К.Акиева, жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Профсоюзная), переулок Джольский, бульвар Молодой Гвардии;
  • 15.00-17.00 — улицы Л.Толстого, Байтик баатыра.

Памятные даты

День Воздушно-десантных войск

из Интернета
Фото из Интернета

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах.

В этот день устраиваются показательные выступления воинов-десантников и концерты.

Создан Государственный парк «Беш-Таш»

Создан в 1996 году в Таласской области. На сегодня его площадь составляет 32 тысячи 411 гектаров. В парке расположено уникальное по своей красоте высокогорное озеро Беш-Таш глубиной 28 метров. Вода в нем необыкновенного бирюзового цвета, а само озеро называют жемчужиной парка.

из Интернета
Фото из Интернета. Озеро Беш-Таш

В горном ущелье можно увидеть пять камней, выстроенных в ряд, в народе их называют «пятью разбойниками», и с ними связана древняя легенда.

Пятеро разбойников были детьми одного старика: они убежали из дома и промышляли грабежами. Как-то один из ограбленных узнал в налетчиках сыновей односельчанина и рассказал ему об этом.

Старые родители вышли в путь, желая узнать, нападут ли и на них их дети. Когда они приблизились к тому месту, которое сейчас называют Беш-Каракчи, разбойники бросились на них. Один из них, пытаясь свалить отца с коня, схватил его за одежду. Присмотревшись к злодею, старая женщина увидела родинку на ухе парня и узнала в нем своего сына Мендибека. Она закричала: «Эй, Мендибек! Убери руки, это твой отец, проклятье на твою голову!»

Парень, отпустив отца, ускакал, и тогда старик проклял своих сыновей: «Он поднял на меня руку. Чтоб вы все пятеро были прокляты!» Разбежавшись в разные стороны, сыновья старика превратились в пять камней.

Если смотреть издалека, то камни похожи на мужчин в калпаках.

Состоялась пятая инаугурация в Кыргызстане

azattyk.org
Фото azattyk.org

2 августа 2009 года, после того как на выборах главы государства 23 июля 2009-го наибольшее количество голосов получил Курманбек Бакиев, прошла инаугурация президента.

Она состоялась утром в Доме правительства в Бишкеке.

Согласно Кодексу о выборах, новоизбранный президент принес присягу народу Кыргызстана в присутствии депутатов национального парламента Жогорку Кенеша. Курманбек Бакиев зачитал текст присяги, который прописан в Конституции.

В честь президента произведен залп из девяти артиллерийских орудий, расположенных на центральной площади Ала-Тоо.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Татьяна Фрунзе

из Интернета
Фото из Интернета. Татьяна Фрунзе

В 1920 году в Ташкенте родилась дочь полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе Татьяна Фрунзе. Химик-органик, доктор химических наук, профессор.

После смерти родителей с младшим братом Тимуром некоторое время жила у бабушки, а после ее смерти детей усыновил друг семьи маршал Клим Ворошилов.

Автор множества научных работ, нескольких изобретений.

Умер актер Токон Дайырбеков

из Интернета
Фото из Интернета. Токон Дайырбеков

Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

В 1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм». С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.

Заслуженный артист Кыргызстана снялся в таких фильмах, как «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан», и многих других.

Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.

У кого намечается той

Илья Тяпкин

Родился 2 августа 1991 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Куда сходить

Культура

  • в «Асанбай центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники».

Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
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Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
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