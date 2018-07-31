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Общество

Безопасная миграция. Как противодействовать торговле людьми

Фото ИА «24.kg». Информационная кампания «Вместе против торговли людьми»

В Кыргызстане завершилась масштабная информационная кампания «Вместе против торговли людьми», прошедшая в Оше, Бишкеке и некоторых регионах.

В течение месяца сотрудники общественных организаций рассказывали гражданам, как противодействовать торговле людьми. Особое внимание уделили молодежи. Юноши и девушки часто уезжают на заработки в другие страны, а значит, чаще других могут стать жертвами торговли. По словам юриста Айзат Асылбек кызы, информирование остается наиболее эффективным способом предотвращения попадания в рабство.

В Неделе безопасной миграции приняли участие 37 профессиональных лицеев по всей стране. Наиболее активные получили подарки в виде оргтехники — цветного принтера. Это лицей № 62 в селе Куршаб, № 112 в селе Араван и № 16 в Оше. Студенты не только были задействованы в информационной кампании, они также консультировали потенциальных мигрантов, помогали по дому семьям мигрантов.

В последний день мероприятия в Оше прошел мирный марш. Было решено отказаться от словесных лозунгов, чтобы не беспокоить население. Участников марша сопровождали сотрудники милиции.

В этот день в парке имени Алымбека датки для горожан организовали театрализованные постановки о ситуациях из жизни мигрантов.

Вечер завершился общим танцевальным флешмобом, по окончании которого в небо запустили сотню белых воздушных шаров в знак солидарности с теми, кто оказался жертвой торговли людьми.
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