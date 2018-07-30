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Общество

31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-14.00 — улицы Фирсова, Элебесова, переулки Памирский, Енисейский, Новостроевский;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Жерге-Тал, Чалдыбар);
  • 10.00-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук);
  • 10.00-20.20 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Кок-Жайык, Арстанбап, Чар);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-17.00 — улицы Щербакова, Тоголока Молдо, переулок Каарманский;
  • 9.00-17.00 — улицы Худайбергенова, 94б, 2-я товарная, Шуштубе, переулок Гатчинский, жилмассив «Мурас Ордо»;
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 10.00-17.00 — улицы Хаперская, Купянская, Гагарина;
  • 9.30-18.00 — улицы Боталиева, Кызыл-Кийская, переулки Саруйский, Ужгородский, Измайловский.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улица Абая), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная, Радиоцентральная, Черемушки, Школьная), Кызыл-Туу (улица Бекнияз), Петровка (улица Южная), Ак-Суу (улица Набережная), Тюлек (улица Школьная), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая, Зеленая, Логвиненко, тупик Логвиненко, начало улицы Панфилова), Арашан (улицы Татырская, Бектенбаева), Мраморное (рыбхоз, улица Акчи), Озерное (улицы Анги, Пруд), Лебединовка (улица Набережная), Кой-Таш (дачи), Восток (улица 60 лет Киргизии), Лебединовка (улицы Северная, М.Горького, Советская);

    9.30-17.00 — село Военно-Антоновка (улица Школьная);
    8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», 42-45), села Степное (улица Центральная), Ак-Башат (улицы Ленина, Центральная).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-18.00 — села Ак-Булун, Зындан, Ак-Булак;
  • 9.00-17.00 — поселок Джергалан.
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