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Общество

В Узбекистане предпринимателям массово списывают долги по налогам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о совершенствовании системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Об этом сообщают узбекские СМИ.

По их данным, документом определено списание задолженности по фиксированному налогу и пеням,  а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам, образовавшимся на момент вступления в силу данного указа.

Согласно документу, будет списана задолженность физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальных предпринимателей, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля 2018-го. Кроме того, долги спишут физическим лицам, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за предпринимательскую деятельность без госрегистрации.

Списание будет осуществляться в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в законном порядке вышеуказанными лицами до 1 января 2019 года.

Кроме этого, отменен порядок единовременного взимания с физических лиц, осуществляющих деятельность без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, фиксированного налога, исчисленного исходя из установленной ставки по соответствующему виду деятельности в годовом размере.

Тем же указом с 1 сентября 2018 года отменяются плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства и проверки деятельности субъектов предпринимательства, проводимые в порядке контроля. Вместо этого инициирование проверок должно осуществляться на основе результатов системы «риск-анализа», предполагающей инициирование проверок, исходя из степени риска совершения соответствующим субъектом предпринимательства нарушений законодательства.
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