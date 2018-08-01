Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 августа будет ясно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 14 часов 31 минуты.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова;

9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ой-Терскен);

15.00-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Кок-Жайык);

9.00-14.00 — улицы Гоголя, Московская.

Полный список улиц Бишкека и регионов, где возможны отключения света, можно посмотреть здесь.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Темирбек Кошоев

Родился 1 августа 1931 года в селе Кичи Кемин. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Темирбек Кошоев — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии (1978–1981), председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (1981–1987). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», многими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, орденом «Манас» III степени.

Умер 23 июня 2009 года.

Воспоминаниями о Темирбеке Кошоеве с ИА «24.kg» в 2015 году поделилась его дочь Эльмира.

Родился живописец Жылдызбек Молдахматов

Родился 1 августа 1948 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Монументалист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

В 1972-1990 годах — художник-монументалист художественного фонда Кыргызской Республики, в 1986-1989 — главный художник Кыргызского академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Является одним из ведущих живописцев-монументалистов. Принял участие в создании комплекса монументально-декоративных работ в интерьерах и экстерьерах Ошского кыргызского драматического театра, пансионата «Кыргызское взморье» на Иссык-Куле, Нарынского музыкально-драматического театра, Кыргызского цирка в Бишкеке.

Фото из Интернета. Мозаичное панно «Процветай, Киргизия!» Жылдызбека Молдахматова

В станковой живописи художник работает над жанровой картиной, портретом и пейзажем.

Родилась поэтесса Бурулкан Карагулова

Награжден грамотой Верховного Совета Киргизской ССР. С 1976 года — член Союза художников СССР.

Родилась в 1957 году в Джалал-Абаде. Поэтесса, автор песен. Член Союза писателей Кыргызстана.

Фото из Интернета. Бурулкан Карагулова

Одна из первых поэтесс кыргызского народа. Автор таких сборников, как «Кыял кемеси», «Көкүрөгүң жыттап алдым билгизбей», «Сүйүүңдү сүртүп кеттиң жүрөгүмө», «Бул дүйнө көркү чыгат сүйүү менен» аттуу ыр жыйнактарынын жана «Селсаяк», «Токтогул көлү — көз жашым».



Живет в Бишкеке.