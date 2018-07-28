Нариман Тюлеев о том, почему он призывает поддержать Азиза Суракматова

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев прокомментировал выдвижение кандидатуры Азиза Суракматова на должность главы столичного муниципалитета.
По его словам, строитель, который претендует на пост главы столицы, это вовсе неплохо.
«Мэр-строитель нужен городу, поскольку каждый вложенный в строительство сом принесет доход государству в пять сомов», — считает Нариман Тюлеев.
«Помните, в древнем Риме префектуру возглавляли строители? В советское время председателями горисполкома Фрунзе ставили строителей. А Бишкекский муниципалитет уже возглавляли таможенники, юристы, зоотехники. Все видят, как они «благоустроили» город». Работа мэра на 90 процентов связана со строительством. Из всех озвученных и обсуждаемых кандидатур я доверяю этой, я вижу на должности мэра Бишкека Азиза Суракматова« — сказал Нариман Тюлеев.
Он отметил, что сейчас многие критикуют Азиза Суракматова за то, что он имеет строительные компании. Однако Нариман Тюлеев видит в этом только большой плюс. По его словам, глава муниципалитета, за плечами которого многолетний опыт в строительстве, сможет развить город, поднять экономику.
«Предыдущие мэры не знали даже цены цемента. Столица должна развиваться, она не должна быть похожа на айыл. Город должен быть современным и удобным для его жителей. К сожалению, некоторые привыкли только критиковать и ругать, не имея представления о человеке и его опыте. Прежде чем обливать грязью, наверное, логично сначала дождаться результатов. Если их нет, то критикуйте. У нас не хотят видеть хорошее. Чужие успехи вызывают зависть», — отметил Нариман Тюлеев.
По его мнению, все думают, что мэр — простая должность, сел в кабинете и руководи по телефону. «Но нет, мэр это тяжелая работа. От его опыта, видения проблем и большого желания сделать город красивее, удобнее зависит, как будет выглядеть наша столица в ближайшие годы. Сколько новых школ и детсадов построят, насколько расширятся парковые зоны и места отдыха для бишкекчан, какого качества будут услуги городских служб и многое другое», — считает бывший глава столицы.
«Надо дать Азизу Суракматову шанс, а не критиковать. Покритиковать мы его еще успеем», — добавил Нариман Тюлеев.
Касаясь темы конфликта интересов, Нариман Тюлеев подчеркнул, что Азиз Суракматов обязан дать слово, что все его компании прекратят строительство на время его пребывания в должности мэра Бишкека.
Он добавил, что с 2010 года это наилучшая кандидатура в мэры, которую Нариман Тюлеев призывает поддержать.
«Наша активная позиция, позиция горожан будет лучшей поддержкой. Наша активность будет и лучшим контролем. Мы будем мониторить работу нового мэра. Активность и неравнодушие гражданского общества это и есть мерило эффективности работы служащих, в том числе мэра. Думаю, Азиз Суракматов понимает, что доверие общества надо оправдать в первую очередь. Оправдать именно прозрачной и эффективной работой во благо нашего города и горожан», — заключил экс-мэр столицы Нариман Тюлеев.
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.