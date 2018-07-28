Нариман Тюлеев о том, почему он призывает поддержать Азиза Суракматова

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев прокомментировал выдвижение кандидатуры Азиза Суракматова на должность главы столичного муниципалитета.

По его словам, строитель, который претендует на пост главы столицы, это вовсе неплохо.

«Мэр-строитель нужен городу, поскольку каждый вложенный в строительство сом принесет доход государству в пять сомов», — считает Нариман Тюлеев.

«Помните, в древнем Риме префектуру возглавляли строители? В советское время председателями горисполкома Фрунзе ставили строителей. А Бишкекский муниципалитет уже возглавляли таможенники, юристы, зоотехники. Все видят, как они «благоустроили» город». Работа мэра на 90 процентов связана со строительством. Из всех озвученных и обсуждаемых кандидатур я доверяю этой, я вижу на должности мэра Бишкека Азиза Суракматова« — сказал Нариман Тюлеев.

Он отметил, что сейчас многие критикуют Азиза Суракматова за то, что он имеет строительные компании. Однако Нариман Тюлеев видит в этом только большой плюс. По его словам, глава муниципалитета, за плечами которого многолетний опыт в строительстве, сможет развить город, поднять экономику.

«Предыдущие мэры не знали даже цены цемента. Столица должна развиваться, она не должна быть похожа на айыл. Город должен быть современным и удобным для его жителей. К сожалению, некоторые привыкли только критиковать и ругать, не имея представления о человеке и его опыте. Прежде чем обливать грязью, наверное, логично сначала дождаться результатов. Если их нет, то критикуйте. У нас не хотят видеть хорошее. Чужие успехи вызывают зависть», — отметил Нариман Тюлеев.

По его мнению, все думают, что мэр — простая должность, сел в кабинете и руководи по телефону. «Но нет, мэр это тяжелая работа. От его опыта, видения проблем и большого желания сделать город красивее, удобнее зависит, как будет выглядеть наша столица в ближайшие годы. Сколько новых школ и детсадов построят, насколько расширятся парковые зоны и места отдыха для бишкекчан, какого качества будут услуги городских служб и многое другое», — считает бывший глава столицы.

«Надо дать Азизу Суракматову шанс, а не критиковать. Покритиковать мы его еще успеем», — добавил Нариман Тюлеев.

Касаясь темы конфликта интересов, Нариман Тюлеев подчеркнул, что Азиз Суракматов обязан дать слово, что все его компании прекратят строительство на время его пребывания в должности мэра Бишкека.

«Как только Азиз Суракматов вступит в должность, он должен пообещать, что вводит мораторий на свой строительный бизнес. Что он запретит строительство домов, принадлежащих компаниям его семьи. Однако то, что уже строится нужно закончить, ведь это касатеся судьбы тех, кто уже приобрел жилье в строящихся домах. Но, подчеркиваю, от остального он обязан временно отказаться», — сказал Нариман Тюлеев.

Он добавил, что с 2010 года это наилучшая кандидатура в мэры, которую Нариман Тюлеев призывает поддержать.

«Наша активная позиция, позиция горожан будет лучшей поддержкой. Наша активность будет и лучшим контролем. Мы будем мониторить работу нового мэра. Активность и неравнодушие гражданского общества это и есть мерило эффективности работы служащих, в том числе мэра. Думаю, Азиз Суракматов понимает, что доверие общества надо оправдать в первую очередь. Оправдать именно прозрачной и эффективной работой во благо нашего города и горожан», — заключил экс-мэр столицы Нариман Тюлеев.

Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.