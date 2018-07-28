Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов сдал документы в ТИК

Кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов сегодня сдал документы в Бишкекскую ТИК. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, Азиз Суракматов сам принес пакет документов. Их рассмотрят после того, как кандидат сдаст экзамен на знание государственного языка. После этого его зарегистрируют.

Напомним, экзамен назначен на 31 июля. Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.