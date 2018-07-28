08:48
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Общество

Выборы мэра Бишкека. Азиз Суракматов сдал документы в ТИК

Кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов сегодня сдал документы в Бишкекскую ТИК. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, Азиз Суракматов сам принес пакет документов. Их рассмотрят после того, как кандидат сдаст экзамен на знание государственного языка. После этого его зарегистрируют.

Напомним, экзамен назначен на 31 июля. Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.
Ссылка:
просмотров: 879
Версия для печати
Материалы по теме
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Популярные новости
Государство намерено ввести плату 100 сомов за&nbsp;регистрацию мобильного телефона Государство намерено ввести плату 100 сомов за регистрацию мобильного телефона
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Сандееп Бижауат о&nbsp;том, как реагирует, когда его в&nbsp;Кыргызстане обзывают черным Сандееп Бижауат о том, как реагирует, когда его в Кыргызстане обзывают черным
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы