Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 июля будет облачно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 14 часов 35 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — микрорайон «Восток-5», 29-31;
- 9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 62а;
- 9.30-18.00 — улицы Манаса, Учкурганская, переулок Джети-Огузский.
Памятные даты
Международный день дружбы
Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля.
ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.
Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».
Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.
У кого намечается той
Закир Джалилов
Куда сходитьКультура
- в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»;
- в «Асанбай-центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;
- на площадке у памятника Курманджан Датки откроется выставка-инсталляция «В поисках лучшей жизни...»;
- в The Story состоится показ фильма «Леон».
Куда стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
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Это будет интересно журналистам и экспертам
- отель «Плаза», 9.30 — круглый стол по открытому общественному обсуждению проекта постановления правительства КР о внесении изменений и дополнений в постановление «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в КР»;
- Бишкекский горсуд, 10.00 — рассмотрение меры пресечения экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову.
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