Суд не стал рассматривать жалобу адвоката Кулматова по российскому гражданству

Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать жалобу адвоката экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова по делу о российском гражданстве. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Читайте по теме Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве

По его словам, суд нарушил нормы уголовно-процессуального зконодательства.

«Суд уклонился от прямой обязанности рассматривать дело и прекратил его производство вопреки требованиям Конституции и УПК, в том числе решению Конституционной палаты. Оно обязывает рассматривать все жалобы на действия прокуроров и следователей. Судья обосновал свое решение правом суда, однако в УПК это право отсутствует. В Уголовно-процессуальном законодательстве указывается, что суд должен рассмотреть и дать ответ по жалобе. Однако вчера нам было отказано в судебном контроле», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, адвокат Сергей Слесарев подал запрос о наличии российского гражданства у Кубанычбека Кулматова. Посольство России в Кыргызстане ответило, что у бывшего мэра гражданство РФ отсутствует. После этого юрист подал жалобу на действия следователей ГКНБ, возбудивших уголовное дело в отношении Кубанычбека Кулматова.