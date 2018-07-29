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Общество

30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 — микрорайон «Восток-5», 29-31;
  • 9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 62а;
  • 9.30-18.00 — улицы Манаса, Учкурганская, переулок Джети-Огузский.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, переулок Сагынбаева, МТФ), Сокулук (начало улицы Белинской, улицы Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина), Арашан, Чункурчак, Татыр (улицы Аламудун, Бектенбаева, 2-е отделение), Ленинское (район рынка «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Малая ГЭС), Васильевка (улицы Северная, Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детсад, медпункт), Берлик (улица Айдралиева), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Новая, Коллекторная, Кыргызская, Украинская, Тихая, Зеленая, Логвиненко, Панфилова, тупик Логвиненко), Беш-Кунгей (улица Кой-Ташская, дачи, лесхоз, 18-й км, 19-й км), Кой-Таш (дачи), Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная, Фрунзе);
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», 33-35).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Ак-Чий, Кызыл-Кыя, Оргочор, Светлая Паляна, поселок Джергалан.

В Нарынской области:

  • 9.00-17.00 — села Бирлик, Терке-Суу, Кош-Булак.

В Ошской области:

  • 8.00-17.00 — сельские управы Кулатов, Он-Эки-Бел.
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