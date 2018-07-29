18-31 июля. Выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»

Представлены этюды, пейзажи разных лет, воспевающие красоту родной земли, природу Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

22 июля — 4 августа. Выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»

Татьяна Бизюкова родилась в Кыргызстане. Изучала искусство в студиях России и Бишкека. Последние 10 лет путешествовала по Азии.

«Асанбай-центр», 19.00.

30 июля. Выставка-инсталляция «В поисках лучшей жизни...»

Цель выставки — в доступной и наглядной форме показать риски, с которыми сталкиваются люди, ставшие жертвами торговли людьми, продемонстрировать жизнь мигрантов за рубежом, транспортные средства, на которых они доезжают до мест назначения, условия их проживания и условия их труда.

На площадке у памятника Курманджан Датки, 10.00-18.00.

30 июля. Кинопоказ «Леон»

Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками.

The Story, 20.00.

30 июля, 1, 3 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30.

30 июля — 3 августа. Неделя Гарри Поттера

Отличная возможность пересмотреть поттериану с такими же фанатами, как и вы. Показ фильмов будет на английском, что поможет в изучении языка.

ololohaus, 19.00.

31 июля. Флешмоб «Давайте потанцуем: Мама Мария»

Мама Мария — веселый и подвижный танец, который выполняют под одноименную песню 2005 года. Из-за мелодичности эта песня стала популярно использоваться для флешмоба, она актуальна и по сей день. Регистрация по ссылке.

OlolohausErkindik, 19.00.

31 июля. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

31 июля. Лекция по кыргызоведению «Сила слова»

Слово, какое оно, в чем его сила? Как понять и пользоваться им? А как к нему относились наши предки? Как кыргызы пользовались магической силой слова? Обо всем этом, и не только, вы узнаете на следующей лекции.

Комплекс «Супара», 19.00.

1 августа. Модный показ от Ассоль Молдокматовой

Помимо модного показа вас ждет ужин «Фиолетовое лето» — невероятная коллекция из шести уникальных блюд от золотого призера всемирно известного кулинарного конкурса Chef a la Russe и Кубка Кремля Эмиля Джангирова.

Ресторан «Барашек», 20.00.

1, 3 августа. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 19.00.

2 августа. Кинопремьеры

«Кристофер Робин» (мультфильм, комедия). В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

«Мальчишник в Европе» (комедия). Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден — бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков. С покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной!

«Кодекс Готти» (драма). Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала. Но как поступит Готти-младший, когда над его семьей нависнет угроза?

«Судная ночь. Начало» (ужасы). Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн? Единственная плата за такое счастливое будущее — это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено все. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?