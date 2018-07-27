На ремонт закроют отрезок улицы Чокморова. Меняют трубы

В связи с ремонтными работами с 27 июля для движения автомобильного транспорта будет закрыт отрезок улицы Чокморова — между улицами Калыка Акиева и Бейшеналиевой (за исключением перекрестка с бульваром Молодой Гвардии, где движение будет закрыто частично). Об этом ссобщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на указанном участке будут проводить реконструкцию и прокладку тепловой сети. Работы продлятся до 15 августа.

«После завершения дорожных работ подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие и элементы благоустройства — покрытие на ширину проезжей части по улице Чокморова от Калыка Акиева до бульвара Молодой Гвардии», — отметили в мэрии.