Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 июля будет солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 14 часов 37 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.

С 6.00 28 июля и до 5.00 30 июля на ремонт закроют перекресток проспекта Манаса и улицы Московской.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Памятные даты

Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»

Фото из Интернета. Обложка первого издания «Братства кольца». Оформление выполнено автором

Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».

До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие» или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников» или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.

По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001 году снял фильм «Властелин колец: братство кольца».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Алексей Каменский

Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.

В Кыргызстане с 1962 года. Участник выставок — с 1963-го. Член Союза художников — с 1966-го.

Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Дома-музея М.Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).

В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот, — к лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.

Умер актер Бакы Омуралиев

Фото из Интернета. Бакы Омуралиев

Родился в 1932 году в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.

В 1955-1972 — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.

Как драматург дебютировал в 1960 году. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.

Умер в 2003 году.

У кого намечается той

Сапар Исаков

Родился 29 июля 1977 года. Бывший премьер-министр Кыргызстана.

Как сторонники Сапара Исакова предлагали кыргызстанцам поздравить бывшего премьер-министра страны с днем рождения, читайте по ссылке.

Куда сходить Культура

в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»;

«Кыргызстан — мой родной край»; в «Асанбай-центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;

«Индийские дневники»; на площадке возле кинотеатра «Ала-Тоо» проходит ХIII Международный фестиваль ремесел «Оймо» ; Подробнее

; Подробнее на улице Орозбекова пройдет RestoFest «Советское кино»;

«Советское кино»; пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

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