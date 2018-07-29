Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 июля будет солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 14 часов 37 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.
- до 15 августа отрезок улицы Чокморова от улицы Акиева до Бейшеналиевой.
С 6.00 28 июля и до 5.00 30 июля на ремонт закроют перекресток проспекта Манаса и улицы Московской.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Памятные даты
Публикация первой части трилогии Толкина «Властелин колец»
Это случилось 29 июля 1954 года. «Братство кольца» — это первая часть всемирно известной трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».
До решения издателя романа о разбиении книги на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой или даже вместе с «Сильмариллионом». В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что первая книга будет носить название «Первое путешествие» или «Кольцо выходит в путь», вторая книга — «Поход девяти путников» или «Кольцо уходит на юг». Заголовки «Кольцо выходит в путь» и «Кольцо уходит на юг» были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition.
По мотивам романа американский режиссер Питер Джексон в 2001 году снял фильм «Властелин колец: братство кольца».
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Алексей Каменский
Родился 29 июля 1938 года в Москве. Монументалист. Народный художник Кыргызской Республики, лауреат премии ЛКСМ Киргизии, академик Академии художеств КР.
В Кыргызстане с 1962 года. Участник выставок — с 1963-го. Член Союза художников — с 1966-го.
Известный в республике монументалист, оформивший ряд сооружений в кыргызской столице (рельефы на жилых домах, Дома-музея М.Фрунзе, интерьеры филармонии и Дворца бракосочетания, а также кинотеатра «Киргизия» в Москве).
В станковой живописи художник работает в различных жанрах, достигнув и здесь больших высот, — к лучшим его произведениям относятся монументальный по настроению пейзаж «Кара-Баткак. Гляциологи», портреты близких ему людей «Художники», «Женщина с апельсином», «Портрет Бекджаняна», жанровые полотна «Оодарыш», «Семья у водопада», «Радость», серия темперных пейзажей, выполненных в поездке по древним городам Средней Азии.
Умер актер Бакы Омуралиев
Родился в 1932 году в селе Джаны-Арык Джумгальского района Нарынской области. Кыргызский актер, режиссер, драматург, публицист. Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей.
В 1955-1972 — актер Кыргызского государственного драматического театра. Позже режиссер в Гостелерадио Киргизской ССР. Снимался в кино на студии «Кыргызфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе в фильмах «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и других.
Как драматург дебютировал в 1960 году. Ныне в Кыргызстане нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева: «Незабываемые дни», «Эхо», «Слово отца — честь», «Сирена», «Чудак», «Дружба по расчету», «Когда была война», «Найман эне» и многие другие.
Умер в 2003 году.
У кого намечается той
Сапар Исаков
Родился 29 июля 1977 года. Бывший премьер-министр Кыргызстана.
Как сторонники Сапара Исакова предлагали кыргызстанцам поздравить бывшего премьер-министра страны с днем рождения, читайте по ссылке.
Куда сходить Культура
- в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»;
- в «Асанбай-центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;
- на площадке возле кинотеатра «Ала-Тоо» проходит ХIII Международный фестиваль ремесел «Оймо»; Подробнее
- на улице Орозбекова пройдет RestoFest «Советское кино»;
- пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».
Спорт
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