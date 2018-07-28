Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 июля будет облачно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 14 часов 39 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Памятные даты

Появился город Кадамджай

Возник как поселок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28 июля 1938 года поселение при руднике «Кадамджай» Халмионского района преобразовано в одноименный рабочий поселок. В 1948-м переименован во Фрунзе. После распада СССР вновь стал Кадамджаем.

27 сентября 2012 года получил статус города районного значения.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Вирусы гепатита считаются одним из основных факторов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты. В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела большая часть населения, а десятая часть жителей являются носителями вирусов гепатита В и С.

О том, как выбрать стоматологическую клинику, чтобы не заразиться гепатитом, читайте в материале ИА «24.kg».

Люди, которые меняли мир

Расстрелян Максим Аммосов

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири по указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии — город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.

У кого намечается той

Карим Кокрекбаев

Родился 28 июля 1957 года в городе Чу Джамбулской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызстане.

Азамат Оморов

Родился 28 июля 1983 года. Заведующий отделом промышленности топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР.

Куда сходить

в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка Салима Асанова «Кыргызстан — мой родной край»;

«Кыргызстан — мой родной край»; в «Асанбай-центре» продолжается выставка Татьяны Бизюковой «Индийские дневники»;

«Индийские дневники»; на площадке возле кинотеатра «Ала-Тоо» проходит ХIII Международный фестиваль ремесел «Оймо» ; Подробнее

; Подробнее «Музыкальный Эркиндик» приглашает любителей музыки;

приглашает любителей музыки; в парке «Фламинго» состоится шашлычная ярмарка ;

; арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на концерт группы Hapanasasa (Алматы);

(Алматы); пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в нашей «Афише».

Спорт

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