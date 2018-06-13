14 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — улица Толстого, № 16;

9.00-18.00 — улицы Васильева, Ганди, переулки Измайловский, Ужгородский;

9.30-17.00 — улицы Хвойная, Хмельницкого, Ибраимова, Боконбаева, Шопокова, район кожзавода, микрорайон « Восток-5», 5-й микрорайон, № 30а;

Восток-5», 9.30-18.00 — село Чон-Арык, жилмассив « Кольмо»;

9.00-19.00 — микрорайон «Тунгуч», №№ 5-7, 16, 21, 23, 25, 27, 25/1, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39;

10.00-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр-Тоштук, Манасчы);

11.00-17.00 — улицы Кызыл-Адыр, Термечикова.

В Чуйской области:

8.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Зеленая, Советская, Школьная, Луговая), Ак-Башат, Айдарбек, Арал, Кызыл-Дыйкан;

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Свердлова, Рабочая, Целинная);

9.00-17.00 — село Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), Аламудун (улицы Пролетарская, Гэсовская, Чугуева, Алма-Атинская, Кожомкула, Кыргызская, Достук, ГЭС-3), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана), Башкара-Суу, Таш-Добо Арашан (улицы Клубная, Акматова, Титова), Озерное (улицы Фрунзе, Школьная), Гавриловка (улицы Новая, Горького, Фрунзе), Военно-Антоновка (тупик Токтогула), Панфилова (улица Линейная), Александровка (улица Токтогула), Чон-Арык (улица Ибраимова);

9.00-18.00 — город Кант (улица МПС), села Сары-Джон, Ленинское, Чон-Далы, Джаилма, Туз, Алмалуу, Тогуз-Булак, Ичке-Суу, Норус, Горная Серафимовка, Первомайское (средняя школа), Новопокровка (улицы Ленина, Алма-Атинская, Линейная, Набережная, Советская, Кирова, Фрунзе, Восточная, Чехова, Кирпичная, Молодой Гвардии), Киршелк (улицы Мичурина, Победы, Герцена, Верхняя, Дзержинского, Токтогула), Милянфан (улицы Фрунзе, Масанчина, Ленина, Гагарина, Новостройка).

В Иссык-Кульской области:

8.00-17.00 — села Ананьево, Семеновка, Кок-Добо, Кожояр, Орукту, Жаркымбаев, Григорьевка, Сары-Камыш, Конкино, Ырдык, Сары-Тологой, Мин-Булак, город Балыкчи (улицы Тору-Айгыр, Джакыпова, Чолпон-Атинская).

В Ошской области:

9.00-18.00 — села Кашкар, Кызыл-Мээнет.

В Баткенской области: