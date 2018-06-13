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Общество

В Москве задержан кыргызстанец, шесть лет находившийся в федеральном розыске

В Москве задержан Алишер Хасанбаев, 1983 года рождения. Об этом сообщают правоохранительные органы РФ.

При проверке документов оказалось, что уроженец Кыргызстана находится с 2012 года в федеральном розыске.

Вчера на спецтрассе Ленинского проспекта в столице России сотрудники ДПС остановили машину «Форд Галакси», за рулем которой находился Алишер Хасанбаев.

В ходе проверки установлено, что в 2012 году Сузакский РОВД объявил гражданина Алишера Хасанбаева в розыск. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 241 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) 233 (массовые беспорядки), 97 (убийство) УК КР. Кыргызстанец задержан. Он будет экстрадирован на родину.

В Москве Алишер Хасанбаев таксовал.
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