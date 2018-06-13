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Общество

Вопрос жизни и смерти. ГУОБДД проверило, кто не пропускает спецавто с маячками

Фото пресс-службы ГУОБДД КР. Рейд

Совместно с пожарной автомашиной УМЧС личный состав УОБДД Бишкека провел рейд «Маяк», чтобы выявить тех, кто не пропускает спецавто. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель рейда — обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей спецназначения, оборудованных проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. От скорости, с которой пожарная служба доберется до места вызова, зависят жизни людей.

По данным УОБДД Бишкека, по итогам рейда 17 водителей оштрафованы. Штраф за нарушение составляет 500 сомов.
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