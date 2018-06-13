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Общество

В Минтрансе рассказали, какие дороги ремонтируют в Чуйской области

Фото пресс-службы Минтранса. Ремонт дороги Кара-Балта — Монолдор

В Министерстве транспорта и дорог рассказали о ремонте дорог в Панфиловском и Жайыльском районах Чуйской области.

По данным пресс-службы ведомства, состояние трасс в районах удовлетворительное, но во многих местах полотно деформировалось, поэтому проводят ямочный ремонт.

В Панфиловском районе работы идут на участках дорог Эркин-Сай — Кум-Арык через село Бухара, Эфиронос — Тельман и Вознесеновка — Эркин-Сай.

В Жайыльском районе на автодороге Сосновка — Сары-Булак укрепили и профилировали обочины и сделали ямочной ремонт на 561 квадратном метре. Кроме того, на дороге с 2017 года строят мост через реку Кара-Балта. Работы выполнили на 90 процентов. Ремонт идет и на дороге Кара-Балта — Монолдор.
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