На главу «Иска строй» поступило 65 заявлений, помимо основного уголовного дела

На главу строительной компании «Иска строй» Нарынбека Сариева поступило 65 заявлений от дольщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник следственной службы МВД Нурлан Утемисов.

По его словам, все заявления проверяют. «Они в отношении главы компании поступают до сих пор. Возбудили четыре уголовных дела. Работают пять опытных следователей», — рассказал Нурлан Утемисов.

Старший следователь следственной службы Айбек Сыдыков отметил, что имущество Нарынбека Сариева под арестом. В офисе компании провели обыск и изъяли все бухгалтерские документы.

Гендиректора компании Нарынбека Сариева обвиняют в мошенничестве, его арестовали. С заявлениями в отношении бизнесмена в правоохранительные органы обратились люди, которые заплатили за квартиры в строящемся доме. Однако дольщики так и не получили жилья.