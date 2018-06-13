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Общество

Убийство матери-героини. Милицию обвиняют в сокрытии доказательств преступления

В селе Арал Тогуз-Тороуского района сотрудники милиции незаконно отказали в возбуждении уголовного дела по убийству 46-летней матери-героини Сайрагул Жукеевой. Об этом на пресс-конференции заявил законный представитель семьи погибшей Исмайил Токобаев.

По его словам, 21 марта 2018 года женщина пришла из гостей вся в ссадинах, детям рассказала, что ее изнасиловал односельчанин по имени Алтынбек. После пошла в милицию подавать заявление и пропала.

Мать восьмерых детей нашли мертвой под мостом. Эксперт в заключении написал, что изнасилования не было, а женщина погибла от падения с высоты в результате алкогольного опьянения.

Исмайил Токобаев
Глава кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова рассказала, что родственники погибшей не раз пытались привлечь к ответственности подозреваемого. Однако ничего не добились, милиция возбуждать уголовное дело отказалась.

«Со слов родственников, дочери погибшей пытались написать заявление в милицию. Однако следователь ей сказал: если она не уйдет, он ее «закроет». Милиция заявляет, что женщина упала с трехметрового моста и умерла. Если бы она упала с высоты, то была бы лужа крови, но на месте происшествия такого нет», — заявила Бубусара Рыскулова.

Правозащитники просят руководство МВД взять дело под личный контроль.
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