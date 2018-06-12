Пешеходная зона в Бишкеке. У экс-мэра столицы Тюлеева есть предложение

«В бытность мэром были планы разбить аллею с фонтанным комплексом и зонами отдыха на территории Южного БЧК в шестом микрорайоне. Но мы не успели», — написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

По его словам, нашли фонтанный комплекс в Китае по цене $560 тысяч. Он отметил, что готов оказать помощь городу и оплатить половину стоимости поставки фонтанного комплекса из КНР.

«Готова ли мэрия оплатить вторую половину, облагородить, благоустроить и открыть новую зону отдыха и так называемую пешеходную улицу в одном из густонаселенных районов столицы?» — спросил он.

Нариман Тюлеев добавил, что в 2011 году обращался к мэрии с просьбой дать информацию, на какой стадии этот проект.

В Бишкекглавархитектуре сообщили, что для создания пешеходной зоны в Бишкеке рассматривают несколько отрезков улиц.

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«Пешеходную зону организовать не сложно, но нужно сделать так, чтобы она была интересна как туристам, так и жителям Кыргызстана. На протяжении нескольких месяцев изучаем опыт других стран, как они устраивают инфраструктуру подобных зон. Вопросы общественного пространства специалисты предприятия планируют обсудить с представителями общественности и неправительственными организациями, которые занимаются архитектурой и строительством», — сообщили в Бишкекглавархитектуре.

Напомним, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев предложил мэриям рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в Бишкеке и Оше.

Ранее мэрия Бишкека отмечала, что может сделать полностью пешеходной западную сторону проезжей части бульвара Эркиндик, если горожане поддержат предложение.