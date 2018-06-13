Игры кочевников. Чем будут удивлять зрителей и президенты каких стран приедут

В Министерстве культуры, информации и туризма ИА «24.kg» рассказали, как идет подготовка к III Всемирным играм кочевников.

Приглашения для участия в играх направили в 102 страны, контакт налажен с 80 из них. Однако подтверждение пришло только от 10 государств.

«До 15 июля продолжится прием заявок. Мы ожидаем, что в играх примет участие больше стран, чем в прошлом году. Тогда приехали спортсмены из 62 государств», — пояснили в Минкультуры.

Кыргызстан готов принять и президентов. Некоторые уже изъявили желание посмотреть Игры кочевников. Ожидается приезд глав Турции, Татарстана, Монголии, Узбекистана, Казахстана. Официальные письма пока не поступили.

На III Всемирных играх кочевников увеличено количество видов спорта до 37. В состязаниях будут участвовать до 3 тысяч спортсменов.

Изменили и церемонию парада спортсменов. Теперь в ней смогут принять участие не только атлеты, но и представители делегаций в национальных костюмах. Идет подготовка к этнофестивалю «Вселенная кочевников», в котором задействуют представителей 30 стран.

Предварительная программа игр утверждена. Открытие состоится 2 сентября, а 3 сентября откроется этногородок Кырчын, где можно будет ознакомиться с бытом и культурой кочевников.

Впервые в программу Всемирных игр кочевников включили борьбу сумо. Ассоциация сумо Японии готова участвовать в соревнованиях. Запланированы и состязания в великой борьбе кочевников. По итогам нескольких раундов определится абсолютный победитель.

Сценарий открытия и закрытия Игр кочевников готовит ОсОО «Эл Мурас Бишкек». За услуги режиссерско-постановочной группы компании заплатят 7,5 миллиона сомов.