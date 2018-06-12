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Общество

13 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-19.00 — 6-й микрорайон, 18,19;
  • 9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, Кызыл-Кийская, переулки Измаиловский, Ужгородский, Челябинский;
  • 9.30-17.00 — улицы Ломоносова, Пономарева, Аммосова, жилмассив «Калыс-Ордо»;
  • 9.30-18.00 — улицы Тыныстанова, Советская, Чуйкова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, Бос-Болток), «Ынтымак», село Чон-Арык (улицы Выставочная, Подольская, Садырбаева).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — дачи «Достук», поселок Взлетный (авиагородок), села Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), Аламудун (улицы Пролетарская, Гэсовская, Чугуева, Алма-Атинская, ГЭС-3), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана), Ленинское (начало улицы Набережной), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая), Арашан (улицы Клубная, Кошокбека, Акматова), Торт-Куль (улицы Мадиева, Баялиева, Колбаева), Кок-Жар (улица Алапаева), Горная Маевка (улица Кыргызская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Военно-Антоновка (улицы Горького, Ленина, Фрунзе, Красноармейская, Южная, Октябрьская, Школьная, Северная), Мураке, Беш-Терек (улица Центральная), Чон-Арык (улица Сыдыкова), Александровка (улица Комсомольская), Арал, Ак-Бешим, заказник «Коргоол».

В Иссык-Кульской области:

  • 8.00-17.00 — села Сары-Камыш, Шахта-Жыргалан, Шор-Булак, Бар-Булак, Ананьево, Семеновка, Кок-Добо, Кожояр, Григорьевка, Сары-Тологой.
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