Театры из Кыргызстана участвуют в международном фестивале

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова и Нарынский областной академический музыкально-драматический театр имени М.Рыскулова принимают участие в VI Международном театральном фестивале «Самгау», проходящем 10-17 июня в Астане. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, накануне в театре «Жастар» театральный коллектив из Нарына представил спектакль «Ман» драматурга Султана Раева по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Завтра Кыргызский национальный академический драматический театр покажет драму-легенду «Коркыт».

Победителей определят в восьми номинациях.

Как сообщили организаторы, заявки подали 53 театра, конкурсный отбор прошло всего 12 спектаклей, просмотренных и проанализированных международным жюри. Среди участников нынешнего фестиваля театры из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Сербии, а также Петропавловска, Усть-Каменогорска, Шымкента и Астаны.