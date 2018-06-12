Чего боятся депутаты? В Жогорку Кенеше усилят досмотр и меры безопасности

Жогорку Кенеш покупает рентгеновскую систему сканирования багажа и металлодетекторы. Об этом сообщает портал государственных закупок.

На покупку оборудования выделено 2,9 миллиона сомов.

Рентгеновская установка предназначена для сканирования мелких посылок, багажа и товаров, получения визуальной информации об их содержимом с распознаванием веществ. Программное обеспечение, выделяющее материалы различными цветами, существенно упрощает работу операторам системы безопасности обнаружить опасные объекты.

Пропускная способность многозонного арочного металлодетектора — 60 человек в минуту. Поставщик должен установить оборудование и обучить персонал.