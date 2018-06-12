Доходами от предоставления интимных услуг заинтересовались чиновники. Подсчитают

Национальный статистический комитет Кыргызстана намерен изучить неучтенные доходы, получаемые гражданами от предоставления интимных услуг и наркоторговли. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители ведомства.

Уточняется, что вопрос начали прорабатывать и запросили официальные данные у коллег из МВД. Каким образом намерены заставить платить налоги представителей, например, рынка интимных услуг, пока непонятно.

По данным Национального статистического комитета, остается проблемным вопрос уклонения от уплаты налогов. Специалисты озабочены так называемой ненаблюдаемой экономикой, когда в таких сферах, как оптовая торговля, услуги гостиниц, сервис, строительство, общепит, не платятся налоги. Статистики отмечают, что доля ненаблюдаемой экономики в ВВП возросла почти до 25 процентов.