Дело Алмамбета Шыкмаматова требуют отправить на доследование

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу депутата парламента Кыргызстана Алмамбета Шыкмаматова.

На процессе адвокат подсудимого Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о направлении уголовного дела на доследование для восполнения пробелов.

«По Конституции КР и международному праву никто не должен нести дважды наказание за одно и то же деяние. Следствие в отношении Алмамбета Шыкмаматова и других членов тендерной комиссии прекратило уголовное дело за отсутствием состава преступления, а позже ему повторно предъявили обвинение в коррупции. Получается, к нему применили две разные процессуальные меры, что грубо нарушило Конституцию, УПК и нормы международного права. Следствие не установило якобы нанесенного ущерба», — заявила Чынара Джакупбекова.

17 февраля 2017 года в отношении бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. По версии Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат люкс» — за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции приговорил Алмамбета Шыкмаматова к штрафу в 5 миллионов сомов.