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Общество

В Молдовановке заключенные ИК-27 прекратили голодовку

Заключенные исправительной колонии 27, расположенной в селе Молдовановка, прекратили голодовку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

По ее данным, от всех требований осужденные отказались.

«Всего голодовку держали 54 человека. Шесть человек 11 июня начали принимать пищу. В ту же ночь от голодовки отказались и остальные. Сейчас все осужденные принимают пищу. После воспитательной работы заключенные отреклись от требований», — отметили в пресс-службе в ГСИН.

Напомним, 5 июня около 70 осужденных за экстремизм и терроризм объявили голодовку. Заключенные требовали изменение условий содержания.
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