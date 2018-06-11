Наконец-то услышали! В Жогорку Кенеше обновляют пандус

В Жогорку Кенеше решили обновить пандусы у северного входа в здание. Депутаты просят об этом уже полтора года.

Напомним, еще в феврале 2017 года парламентарий Дастан Бекешев заявил, что посещение «Белого дома» для людей с ограниченными возможностями здоровья является настоящей проблемой. Когда к депутату на прием приходят ЛОВЗ, его помощники вынуждены помогать им подниматься.

«Наши пандусы не соответствуют нормам. Люди мучаются, мои помощники их поднимают», — пожаловался Дастан Бекешев.

Возмущение депутата услышали через полтора года. У северного входа в здание на этой неделе начали монтировать новый пандус. Он более длинный, но не такой крутой, как прежний. Теперь инвалидам-колясочникам будет проще подниматься в здание.