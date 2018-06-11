12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро»
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 — улица Толстого, № 10;
- 9.00-18.00 — восточная промзона;
- 9.30-18.00 — переулки Таласский, Измайловский, Тихвинский, улицы Васильева, Белинского.
В Иссык-Кульской области:
- 8.00-17.00 — села Ананьево, Кара-Шаар, Барскоон, Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, Оргочор, Светлая поляна, Чон-Кызыл-Суу.
В Ошской области:
- 9.00-18.00 — город Ош (микрорайоны «Учар», «Ак-Тилек»), сельские управы Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык.