18:43
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

После КНР в музей. Сооронбай Жээнбеков посетил дом Чингиза Айтматова

Сооронбай Жээнбеков посетил дом-музей кыргызского писателя Чингиза Айтматова по случаю дня его смерти и встретился с его родными. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Мария Айтматова поблагодарила Сооронбая Жээнбекова за то, что он посетил их сразу после завершения его госвизита в КНР, отметив, что для их семьи очень важны проявленное внимание и уважение к памяти великого писателя.

Глава государства подчеркнул, что роль и место Чингиза Айтматова в истории Кыргызстана является особенным, где бы ни находился, он служил своей стране и народу. «Кыргызстан в первую очередь стал известен миру благодаря эпосу «Манас» и нашему великому писателю Чингизу Айтматову. Мой человеческий долг отдать дань уважения его памяти», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Супруга писателя Мария Айтматова и сын Эльдар Айтматов показали главе государства музей народного писателя КР, его рукописи. Родные писателя рассказали о работе по развитию музея, увековечению памяти Айтматова.

Президент Сооронбай Жээнбеков оставил запись в книге посетителей дома-музея Чингиза Айтматова и сфотографировался на память с родными писателя.
Ссылка:
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Юбилею Чингиза Айтматова в Кыргызстане уделяют недостаточно внимания
Жизнь и творчество Айтматова. Объявлен конкурс с призовым фондом 800 тысяч сомов
В Казахстане объявили конкурс на лучшее сочинение о Чингизе Айтматове
Вечер памяти Чингиза Айтматова прошел в Киеве
Чингиз Айтматов рядом. В Оше прошел конкурс по мотивам его произведений
В Санкт-Петербурге пройдет программа «Киргизия. Айтматов. Отражение»
Военнослужащие авиабазы «Кант» приняли участие в акции «Мир читает Айтматова»
Именем Чингиза Айтматова назовут одну из улиц Ташкента
В честь 90-летия Чингиза Айтматова инициировано восхождение на Эльбрус
В Ливане опубликовали книгу местного писателя о Чингизе Айтматове
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Европейская компания хочет зайти на&nbsp;рынок пива Кыргызстана Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»