После КНР в музей. Сооронбай Жээнбеков посетил дом Чингиза Айтматова

Сооронбай Жээнбеков посетил дом-музей кыргызского писателя Чингиза Айтматова по случаю дня его смерти и встретился с его родными. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Мария Айтматова поблагодарила Сооронбая Жээнбекова за то, что он посетил их сразу после завершения его госвизита в КНР, отметив, что для их семьи очень важны проявленное внимание и уважение к памяти великого писателя.

Глава государства подчеркнул, что роль и место Чингиза Айтматова в истории Кыргызстана является особенным, где бы ни находился, он служил своей стране и народу. «Кыргызстан в первую очередь стал известен миру благодаря эпосу «Манас» и нашему великому писателю Чингизу Айтматову. Мой человеческий долг отдать дань уважения его памяти», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Супруга писателя Мария Айтматова и сын Эльдар Айтматов показали главе государства музей народного писателя КР, его рукописи. Родные писателя рассказали о работе по развитию музея, увековечению памяти Айтматова.

Президент Сооронбай Жээнбеков оставил запись в книге посетителей дома-музея Чингиза Айтматова и сфотографировался на память с родными писателя.